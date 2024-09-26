properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября 2024, 03:52

Published 26 сентября 2024, 03:52

Modified 26 сентября 2024, 03:54

Updated 26 сентября 2024, 03:54

Стало известно о состоянии пострадавших на пожаре в Нытвенском округе

26 сентября 2024, 03:52
В больницу с различными травмами поступили три человека.

В результате пожара в поселке Уральский Нытвенского округа были госпитализированы двое мужчин и одна женщина, сообщили в краевом Минздраве. В настоящий момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, женщина — в состоянии средней степени тяжести.

Пациенты продолжают лечение под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что в ходе инцидента погибли четыре человека. В доме проживали девять человек, лишь пятерым из них удалось эвакуироваться.

Площадь пожара составила 380 кв. м.

Читайте также:
В Прикамье на пожаре погибли четыре человекаВ Прикамье сотрудник МЧС в свой выходной спас человека на пожареДмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья
#Пожар#Минздрав#Госпитализация#Нытвенский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика