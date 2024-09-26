Стало известно о состоянии пострадавших на пожаре в Нытвенском округе

Posted 26 сентября 2024, 03:52
Published 26 сентября 2024, 03:52
Modified 26 сентября 2024, 03:54
Updated 26 сентября 2024, 03:54
В результате пожара в поселке Уральский Нытвенского округа были госпитализированы двое мужчин и одна женщина, сообщили в краевом Минздраве. В настоящий момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, женщина — в состоянии средней степени тяжести.
Пациенты продолжают лечение под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что в ходе инцидента погибли четыре человека. В доме проживали девять человек, лишь пятерым из них удалось эвакуироваться.
Площадь пожара составила 380 кв. м.