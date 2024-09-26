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Posted 26 сентября, 10:54

Published 26 сентября, 10:54

Modified 26 сентября, 10:56

Updated 26 сентября, 10:56

В Перми стоимость строительства третьего моста оценили в 77,5 миллиарда рублей

Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда

26 сентября 2024, 10:54
Фото: пресс-служба краевого Минтранса

В Перми стоимость строительства третьего моста оценили в 77,5 миллиарда рублей

Сюжет
Третий мост
Оценочная стоимость строительства объекта увеличилась на 12 млрд рублей.

Оценочная стоимость третьего моста через Каму в Перми выросла на 12 млрд рублей, составив 77,5 млрд рублей. Информация об этом появилась в проекте Адресной инвестиционной программы (АИП) Пермского края до 2030 года. Первым на это обратило внимание издание «РБК Пермь». До этого стоимость моста оценивалась в 65 млрд рублей.

Так, в 2024 году на реализацию проекта направили 614 млн рублей, в 2025 будет направлено 4,7 млрд рублей, в 2026, 2027 и 2028 годах — по 17,6 млрд рублей, в 2029 году — 18,6 млрд рублей. В следующем году в бюджете края на возведение моста предусмотрено 400 млн рублей, с 2026 по 2028 гг — по 2 млрд рублей, в 2029 — 1,5 млрд рублей.

Третий мост через Каму будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции. Проект строительства объекта представили весной прошлого года. Мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами, длина сооружения составит 899 м, а площадь — 23,5 тыс. кв. м.

Для строительства третьего моста через Каму региональные власти изымут 17 земельных участков и недвижимость, которая на них расположена. Речь идет о территориях, расположенных на ул. Дзержинского, Окулова, Подгорной, Петропавловской, а также на Решетниковском спуске.

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