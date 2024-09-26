Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда

Так, в 2024 году на реализацию проекта направили 614 млн рублей, в 2025 будет направлено 4,7 млрд рублей, в 2026, 2027 и 2028 годах — по 17,6 млрд рублей, в 2029 году — 18,6 млрд рублей. В следующем году в бюджете края на возведение моста предусмотрено 400 млн рублей, с 2026 по 2028 гг — по 2 млрд рублей, в 2029 — 1,5 млрд рублей.