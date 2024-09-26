Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти

Posted 26 сентября, 06:05
Published 26 сентября, 06:05
Modified 26 сентября, 08:59
Updated 26 сентября, 08:59
Средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае за неделю с 17 по 23 сентября составила 58,6 рубля за литр, увеличившись на 7 копеек. Об этом сообщается на сайте Росстата.
Цена марки бензина АИ-92 осталась на уровне 53,56 рубля. Бензин АИ-95 вырос в цене на 1 копейку до 58,19 рублей. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98 — его стоимость увеличилась на 50 копеек, составив 77,84 рубля.
Один литр дизельного топлива стоит в регионе 67,33 рубля.
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