Ученые обнаружили сыр, которому 3,5 тысячи лет

Портал newkhakasiya.online сообщает, что археологи во время исследования древнего кладбища в Синьцзяне нашли мумии, рядом с которыми были разложены небольшие кусочки ферментированного сыра. Ученые оценивают его возраст в 3,5 тысячи лет, что делает его самым древним в мире. Благодаря сухому климату кусочки сыра сохранились. Обычно ученые находят лишь молочные остатки на керамике.