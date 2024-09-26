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Posted 26 сентября, 07:54

Published 26 сентября, 07:54

Modified 26 сентября, 07:58

Updated 26 сентября, 07:58

Ученые обнаружили сыр, которому 3,5 тысячи лет

Ученые обнаружили сыр, которому 3,5 тысячи лет

26 сентября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Ученых, исследовавших древнее китайское кладбище, ждала интересная находка. Они выяснили, что жители Китая в древности брали с собой в загробный мир сыр.

Портал newkhakasiya.online сообщает, что археологи во время исследования древнего кладбища в Синьцзяне нашли мумии, рядом с которыми были разложены небольшие кусочки ферментированного сыра. Ученые оценивают его возраст в 3,5 тысячи лет, что делает его самым древним в мире. Благодаря сухому климату кусочки сыра сохранились. Обычно ученые находят лишь молочные остатки на керамике.

Экспертам удалось определить, что данный продукт был кефирного типа и при его изготовлении использовалось коровье и козье молоко. Обнаруженные в сыре микробы связаны с современными молочными продуктами из Тибета и Кавказа. Этот факт даёт учёным основания предположить, что в древности существовали культурные и торговые связи, с помощью которых технология ферментации распространялась.

Точный вкус древнего сыра остаётся для учёных загадкой. Однако исследователи предполагают, что он был кислым и его вкус, вероятно, напоминал современные французские сыры с резким ароматом.

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