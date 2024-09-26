В День клиента консультации вели руководители Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Posted 26 сентября, 12:58
Published 26 сентября, 12:58
Modified 26 сентября, 13:00
Updated 26 сентября, 13:00
Посетители получили личные консультации представителей руководства филиала — директора по работе с дебиторской задолженностью Екатерины Бикаевой и руководителя управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Марины Питиримовой.
Мероприятие прошло в преддверии отопительного сезона, что определило основную тематику обращений. Значительная часть вопросов, интересовавших клиентов, касалась задолженностей за тепло и горячую воду, а также способов их погашения.
Сразу несколько посетителей офиса уточнили, что необходимо предпринять после получения судебного приказа о взыскании задолженности за тепло и горячую воду. «При начатой против неплательщика судебной работе в сумму долга, помимо основной задолженности и пени, включается также госпошлина. Клиентам была предоставлена информация о реквизитах для ее оплаты. Чтобы избежать дополнительных расходов семейного бюджета мы рекомендуем всем клиентам не доводить до судебного взыскания и оплачивать квитанции за тепло вовремя», — отметила Марина Питиримова.
Клиентам также напомнили о других негативных последствиях неоплаты тепла и горячей воды. «Начинается отопительный сезон, и мы призываем всех наших клиентов оплатить текущие квитанции и убедиться в отсутствии задолженности за поставленные ресурсы. При наличии долга необходимо предпринять все меры к его погашению. В противном случае теплоэнергетики могут обратиться в суд, после чего будут применены меры принудительного взыскания, включая аресты счетов, движимого и недвижимого имущества, ограничение права на выезд», — подчеркнула Екатерина Бикаева.
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит Дни клиента во всех офисах продаж и обслуживания не только в Перми, но и в Березниках, Чайковском и Лысьве. Это позволяет руководству филиала получать обратную связь напрямую от клиентов и оперативно находить ответы возникающие вопросы.
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