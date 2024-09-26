В День клиента консультации вели руководители Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Клиентам также напомнили о других негативных последствиях неоплаты тепла и горячей воды. «Начинается отопительный сезон, и мы призываем всех наших клиентов оплатить текущие квитанции и убедиться в отсутствии задолженности за поставленные ресурсы. При наличии долга необходимо предпринять все меры к его погашению. В противном случае теплоэнергетики могут обратиться в суд, после чего будут применены меры принудительного взыскания, включая аресты счетов, движимого и недвижимого имущества, ограничение права на выезд», — подчеркнула Екатерина Бикаева.