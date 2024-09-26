В Кудымкаре бизнесмен получил деньги за невыполненные работы по ремонту

Мужчина, являясь директором коммерческой организации, заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища на реке Кува в Кудымкаре. В период с июня 2018 года по ноябрь 2020 года предприниматель, не выполнив условия контракта в полном объеме, внес заведомо недостоверные сведения в акт о приемке выполненных работ и предоставил справку об их стоимости. Впоследствии он незаконно получил деньги за фактически невыполненные работы.