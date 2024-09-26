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Posted 26 сентября, 14:49

Published 26 сентября, 14:49

Modified 26 сентября, 14:51

Updated 26 сентября, 14:51

В Кудымкаре за не проведённые работы выплатили миллион рублей

В Кудымкаре бизнесмен получил деньги за невыполненные работы по ремонту

26 сентября 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Кудымкаре за не проведённые работы выплатили миллион рублей

За несделанные работы на водохранилище мужчина получил более миллиона рублей.

Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина, являясь директором коммерческой организации, заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища на реке Кува в Кудымкаре. В период с июня 2018 года по ноябрь 2020 года предприниматель, не выполнив условия контракта в полном объеме, внес заведомо недостоверные сведения в акт о приемке выполненных работ и предоставил справку об их стоимости. Впоследствии он незаконно получил деньги за фактически невыполненные работы.

В результате противоправных действий муниципальному учреждению причинен материальный ущерб в размере более миллиона рублей. Часть этой суммы осужденный возместил.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Советский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело о поставке полутора тысяч контрафактных медицинских одноразовых шапочек типа «Шарлотта» в пермскую ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля.

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#Экономика#Мошенник#Кудымкар
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