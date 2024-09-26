В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина

Posted 26 сентября, 03:06
Published 26 сентября, 03:06
Modified 26 сентября, 03:08
Updated 26 сентября, 03:08
С 08:00 27 сентября до 08:00 17 октября будет ограничено движение по улице Сергея Данщина — от ул. Сергея Данщина, 28 до ул. Генкеля. Информацию об этом сообщили в Минтрансе Пермского края.
Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, обязуется обеспечить подрядчик. В краевом ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» пояснили, что ограничение введено для безопасности дорожного движения при реконструкции теплосети.
Власти рекомендуют водителям заранее планировать маршрут поездок.
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