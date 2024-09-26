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Posted 26 сентября, 03:06

Published 26 сентября, 03:06

Modified 26 сентября, 03:08

Updated 26 сентября, 03:08

В Перми с 27 сентября на время ремонта теплосети закроют улицу Данщина

В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина

26 сентября 2024, 03:06
Фото: Google maps

В Перми с 27 сентября на время ремонта теплосети закроют улицу Данщина

Автомобилистам стоит заранее планировать свой маршрут.

С 08:00 27 сентября до 08:00 17 октября будет ограничено движение по улице Сергея Данщина — от ул. Сергея Данщина, 28 до ул. Генкеля. Информацию об этом сообщили в Минтрансе Пермского края.

Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, обязуется обеспечить подрядчик. В краевом ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» пояснили, что ограничение введено для безопасности дорожного движения при реконструкции теплосети.

Власти рекомендуют водителям заранее планировать маршрут поездок.

Фото: Минтранс Прикамья
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#Пермь#Движение#Безопасность дорожного движения#Реконструкция#Транспорт#Водители#Маршрут#Пешеходы#Подрядчик#Минтранс Пермского края
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