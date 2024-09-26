В Перми скончался заслуженный художник России Виктор Кузин

Напоминает мэр этапы творческой биографии художника, за плечами которого более полувека творческого труда, сотни графических и живописных работ, огромное количество выставок. Он организовал художественную студию при дворце им. Я. М. Свердлова, которой руководил до 1967 года. В этой студии занимались ежегодно до 200 учеников.