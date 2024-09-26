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Posted 26 сентября, 14:01

Published 26 сентября, 14:01

Modified 26 сентября, 14:03

Updated 26 сентября, 14:03

Скончался заслуженный художник России, Почётный гражданин Перми Виктор Кузин

В Перми скончался заслуженный художник России Виктор Кузин

26 сентября 2024, 14:01
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Скончался заслуженный художник России, Почётный гражданин Перми Виктор Кузин

Художник имел множество наград за участие в Великой Отечественной войне.

Сегодня на 99-м году ушёл из жизни Почётный гражданин Перми, Заслуженный художник Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны Виктор Федорович Кузин. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Напоминает мэр этапы творческой биографии художника, за плечами которого более полувека творческого труда, сотни графических и живописных работ, огромное количество выставок. Он организовал художественную студию при дворце им. Я. М. Свердлова, которой руководил до 1967 года. В этой студии занимались ежегодно до 200 учеников.

Множество его акварельных работ посвящено природе России, которую художник наблюдал в поездках на русский север, в Крым, на Алтай, города центральной России. Значительное место в творчестве мастера занимают Пермь и природа Пермского края.

Произведения Виктора Федоровича находятся в Пермской государственной художественной галерее, Институте русского искусства в Москве, Картинной галерее города Астаны, музеях и галереях городов Прикамья, а также в частных коллекциях в России и других странах.

С 1966 года Виктор Фёдорович являлся членом Союза художников России. В 2008 году ему также было присвоено почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации», а в 2010 году он стал Почётным гражданином города Перми. Имеет множество наград за участие в Великой Отечественной войне.

7 сентября не стало заслуженного профессора Пермского университета, доктора исторических наук Павла Рахшмира.

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#Пермь#Культура#Художник
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