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Posted 26 сентября, 11:07

Published 26 сентября, 11:07

Modified 26 сентября, 11:09

Updated 26 сентября, 11:09

Пермяк создал «Железного мамонта» из частичек знаменитой «буквы П»

В Перми скульптор создал «Железного мамонта» из скоб «Пермских ворот»

26 сентября 2024, 11:07
Фото: личная страница Олега Филимонова в соцсетях

Пермяк создал «Железного мамонта» из частичек знаменитой «буквы П»

«Табуретку», установленную у Перми-II, демонтировали в июне.

Пермский скульптор Олег Филимонов создал из скоб снесенного арт-объекта «Пермские ворота» фигуру «Железный мамонт». Он сообщил, что первый мамонт был создан семь лет назад, а нынешний является четвертым по счету. «Он вышел из скоб от Пермских ворот Н. Полисского и так же, как все остальные, является символом „железного скелета“ исторической архитектуры. По этому поводу возникла идея собрать их вместе, в предлагаемой ретроспективе», — пишет Филимонов.

Фото: личная страница Олега Филимонова в соцсетях

Автор «Пермских ворот», также известных как «буква П», Николай Полисский пояснил изданию «Подъем», что считает идею Филимонова оригинальной, а вторичное использование материалов — правильным. По словам скульптора, не стоит выбрасывать хорошие вещи, и он не будет «ни на что ругаться»: «Я вообще считаю, что если материал есть, то почему его не использовать. Всё отлично. А так бы выбросили или сожгли».

Арт-объект «Пермские ворота» снесли 19 июня, после этого жители продавали деревянные частички скульптуры. Власти объяснили демонтаж «буквы П» высоким уровнем износа конструкции и невозможностью перенести объект на новое место. Скульптура из дерева и железных скоб была создана для музея современного искусства PERMM в 2011 году.

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#Общество#Пермь#Арт-объект#Современное искусство#Скульптура#Пермские ворота
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