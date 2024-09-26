В Перми скульптор создал «Железного мамонта» из скоб «Пермских ворот»

Автор «Пермских ворот», также известных как «буква П», Николай Полисский пояснил изданию «Подъем», что считает идею Филимонова оригинальной, а вторичное использование материалов — правильным. По словам скульптора, не стоит выбрасывать хорошие вещи, и он не будет «ни на что ругаться»: «Я вообще считаю, что если материал есть, то почему его не использовать. Всё отлично. А так бы выбросили или сожгли».