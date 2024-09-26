В Пермском крае пройдет телефонная прямая линия для старшего поколения

Posted 26 сентября, 05:02
Published 26 сентября, 05:02
Modified 26 сентября, 05:04
Updated 26 сентября, 05:04
В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае планируется проведение «прямой телефонной линии» по вопросам предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, посвященной Международному дню пожилого человека. Об этом сообщают в краевом правительстве.
«Линия» пройдет в пятницу, 27 сентября, с 11:00 до 12:00. Номер «прямой телефонной линии» 217-68-90.
В работе «линии» примут участие представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, прокуратуры Пермского края, Управления Росздравнадзора по Пермскому краю, ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального Отделения Социального фонда России, Департамента социальной политики администрации Перми.
Жители города могут задать вопросы по запуску тепла, обратившись в районные администрации и в городской департамент ЖКХ. Также звонки принимают круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» и единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».
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