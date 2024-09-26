В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре

Возгорание произошло вчера вечером в многоквартирном жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четверых погибших: двоих мужчин 50 и 60 лет и двоих женщин, одной из которых 69 лет, личность второй погибшей устанавливается.