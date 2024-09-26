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Posted 26 сентября, 04:26

Published 26 сентября, 04:26

Modified 26 сентября, 04:28

Updated 26 сентября, 04:28

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей на пожаре

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре

26 сентября 2024, 04:26
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей на пожаре

Личность одной погибшей устанавливается до сих пор.

Нытвенским межрайонным следственным отделом СУ СКР Прикамья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

Возгорание произошло вчера вечером в многоквартирном жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четверых погибших: двоих мужчин 50 и 60 лет и двоих женщин, одной из которых 69 лет, личность второй погибшей устанавливается.

Проводятся осмотр места происшествия и необходимые экспертизы. Причины пожара и гибели людей выясняются.

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