В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре

Posted 26 сентября, 04:26
Published 26 сентября, 04:26
Modified 26 сентября, 04:28
Updated 26 сентября, 04:28
Нытвенским межрайонным следственным отделом СУ СКР Прикамья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следкома.
Возгорание произошло вчера вечером в многоквартирном жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четверых погибших: двоих мужчин 50 и 60 лет и двоих женщин, одной из которых 69 лет, личность второй погибшей устанавливается.
Проводятся осмотр места происшествия и необходимые экспертизы. Причины пожара и гибели людей выясняются.
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