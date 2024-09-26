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Posted 26 сентября, 16:06

Published 26 сентября, 16:06

Modified 26 сентября, 16:08

Updated 26 сентября, 16:08

В посёлке в Очерском округе более 3 тысяч жителей остались без воды

В поселке Павловский Очёрского округа жители остались без воды

26 сентября 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney

В посёлке в Очерском округе более 3 тысяч жителей остались без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Подрядчик не провел необходимый ремонт на сетях.

Прокуратурой Очерского района организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения в посёлке Павловский. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужило несвоевременное выполнение подрядной организацией обязательств по выполнению ремонтных работ на инженерных сетях.

В ходе проверки будет дана оценка действиям местной администрации и подрядчика.

Также прокуратурой района совместно с администрацией округа проведена встреча с гражданами. Жителем поселка сообщили о принимаемых мерах, порядке подвоза воды и сроках завершения ремонта, пишут в прокуратуре.

Прокуратура Кизела провела проверку исполнения администрацией округа требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Выявлены нарушения в сфере снабжения питьевой водой жителей города, сообщает краевая прокуратура.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Авария#Жкх#Очер
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