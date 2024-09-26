В поселке Павловский Очёрского округа жители остались без воды

Posted 26 сентября, 16:06
Published 26 сентября, 16:06
Modified 26 сентября, 16:08
Updated 26 сентября, 16:08
Прокуратурой Очерского района организована проверка по факту отсутствия холодного водоснабжения в посёлке Павловский. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужило несвоевременное выполнение подрядной организацией обязательств по выполнению ремонтных работ на инженерных сетях.
В ходе проверки будет дана оценка действиям местной администрации и подрядчика.
Также прокуратурой района совместно с администрацией округа проведена встреча с гражданами. Жителем поселка сообщили о принимаемых мерах, порядке подвоза воды и сроках завершения ремонта, пишут в прокуратуре.
Прокуратура Кизела провела проверку исполнения администрацией округа требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Выявлены нарушения в сфере снабжения питьевой водой жителей города, сообщает краевая прокуратура.
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