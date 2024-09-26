В Прикамье на пожаре погибли четыре человека

Posted 26 сентября, 03:21
Published 26 сентября, 03:21
Modified 26 сентября, 03:23
Updated 26 сентября, 03:23
На пожаре в поселке Уральский Нытвенского городского округа погибли четыре человека, один из них — маломобильный гражданин. Об этом сообщили в МЧС Прикамья.
Ранее сообщалось, что сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило 25 сентября в 21:18. По прибытии пожарных на место происшествия, выяснилось, что многоквартирный жилой деревянный дом был полностью охвачен огнём.
Площадь пожара составила 380 кв. м. Локализовано горение в 22:17, ликвидировано — в 23:10. В доме жили девять человек. Самостоятельно из помещения эвакуировались пять жильцов, трое из них были госпитализированы.
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