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Posted 26 сентября, 03:21

Published 26 сентября, 03:21

Modified 26 сентября, 03:23

Updated 26 сентября, 03:23

На пожаре в Нытвенском округе в Прикамье погибли четыре человека

В Прикамье на пожаре погибли четыре человека

26 сентября 2024, 03:21
Фото: МЧС по Пермскому краю

На пожаре в Нытвенском округе в Прикамье погибли четыре человека

Инцидент произошел в поселке Уральский.

На пожаре в поселке Уральский Нытвенского городского округа погибли четыре человека, один из них — маломобильный гражданин. Об этом сообщили в МЧС Прикамья.

Ранее сообщалось, что сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило 25 сентября в 21:18. По прибытии пожарных на место происшествия, выяснилось, что многоквартирный жилой деревянный дом был полностью охвачен огнём.

Площадь пожара составила 380 кв. м. Локализовано горение в 22:17, ликвидировано — в 23:10. В доме жили девять человек. Самостоятельно из помещения эвакуировались пять жильцов, трое из них были госпитализированы.

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#Происшествия#Пожар#Мчс#Прикамье#Уральский#Нытвенского городского округа
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