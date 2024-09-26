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Posted 26 сентября, 08:09

Published 26 сентября, 08:09

Modified 26 сентября, 08:11

Updated 26 сентября, 08:11

В Пермском крае прощаются с погибшим в зоне СВО Романом Харичковым из Березников

В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников

26 сентября 2024, 08:09
Фото: 1MI

В Пермском крае прощаются с погибшим в зоне СВО Романом Харичковым из Березников

Прощание с бойцом проходит в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50.

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Березниковского округа Роман Харичков. Информацию об этом сообщили власти города Березники.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Ивановича», — написали власти во ВКонтакте.

Прощание с мужчиной проходит сегодня, 26 сентября, в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50.

Фото: Администрация Березников
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