В Прикамье злопамятная пенсионерка жестоко избила обидчика из-за куска копченого мяса

Posted 26 сентября, 06:44
Published 26 сентября, 06:44
Modified 26 сентября, 06:46
Updated 26 сентября, 06:46
Пермский краевой суд оставил в силе приговор 76-летней жительнице деревни Корчевня Кудымкарского района. В мае текущего года пенсионерка пришла в гости к знакомым, которые распивали алкогольные напитки и веселились. Женщина заметила среди собравшихся своего обидчика, который украл у нее кусок копченого мяса в 2016 году и до сих пор не вернул за него деньги.
Пенсионерка рассердилась и решила наказать мужчину. Она нанесла удар по голове обидчика, от которого тот упал на пол на четвереньки. Должник попытался подняться, однако женщина продолжила его избивать. При этом пенсионерка была обута в галоши и нанесла несколько ударов по телу мужчины. В результате у потерпевшего диагностировали закрытую травму грудной клетки.
Подсудимая не признала вину и сообщила, что у нее не было цели причинить физическую боль. Пенсионерка рассказала, что якобы наносила не сильные удары, чтобы растормошить знакомого, с которым давно была в неприязненных отношениях. Кроме того, женщина заявила, что потерпевший получил травму, так как падал с велосипеда и был избит своим братом.
Кудымкарский городской суд признал злоумышленницу виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Женщине назначили полтора года лишения свободы условно.
Как рассказали в пресс-службе краевого суда, судебная коллегия апелляционной инстанции не нашла оснований для отмены приговора и оправдания осужденной. Приговор оставлен без изменения, жалоба адвоката — без удовлетворения. Ранее житель поселка Сарс был осужден на пять лет колонии строгого режима за то, что сломал руку полицейскому.
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