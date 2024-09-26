В Прикамье злопамятная пенсионерка жестоко избила обидчика из-за куска копченого мяса

Подсудимая не признала вину и сообщила, что у нее не было цели причинить физическую боль. Пенсионерка рассказала, что якобы наносила не сильные удары, чтобы растормошить знакомого, с которым давно была в неприязненных отношениях. Кроме того, женщина заявила, что потерпевший получил травму, так как падал с велосипеда и был избит своим братом.