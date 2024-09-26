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Posted 26 сентября, 12:01

Published 26 сентября, 12:01

Modified 26 сентября, 12:07

Updated 26 сентября, 12:07

В Перми на 2,5 недели закроют движение рядом с домом на Инженерной, 18

В Рабочем Поселке закроют движение транспорта рядом с расселенным домом

26 сентября 2024, 12:01
Фото: properm.ru

В Перми на 2,5 недели закроют движение рядом с домом на Инженерной, 18

Сюжет
Пермская езда
Водителям нужно заранее планировать маршрут передвижения.

В Перми временно закроют движение транспорта на участке ул. Инженерной — от дома на Инженерной, 18 до ул. Металлистов. Ограничения будут действовать с 30 сентября до 18 октября.

Объехать участок можно по ул. КИМ, Металлистов и Николая Быстрых, сообщили в пресс-службе Минтранса. Неудобства связаны с обеспечением безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения. Власти просят водителей заблаговременно планировать маршрут поездок.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

Ранее в Закамске и Новых Лядах частично ограничили движение автомобилей.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие#Минтранс Прикамья
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