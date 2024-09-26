В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса

Posted 26 сентября, 12:59
Published 26 сентября, 12:59
Modified 28 сентября, 09:56
Updated 28 сентября, 09:56
В Пермском зоопарке дали имена двум котятам снежного барса, родившимся почти три месяца назад. По существующей традиции, рожденных в зоопарке краевой столицы детенышей называют в честь рек.
Кличку первому котенку выбрали с помощью народного голосования в Telegram-канале ОАО «РЖД», которое является опекуном снежных барсов в Перми. Как рассказали в Пермском зоопарке, детеныша назвали в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в Республике Алтай — Юнгур. Имя для второго малыша придумывали в зоопарке краевой столицы — котенка назвали Кунгуром в честь реки, протекающей по территории Кунгурского и Ординского районов, а также города в Прикамье.
Кунгур и Юнгур стали первым потомством пары снежных барсов — Аксу и Снежека. Они родились 5 июля этого года. Когда котята подрастут, для них будут искать самок, чтобы увеличить популяцию красивого и редкого вида.
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