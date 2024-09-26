В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса

Кличку первому котенку выбрали с помощью народного голосования в Telegram-канале ОАО «РЖД», которое является опекуном снежных барсов в Перми. Как рассказали в Пермском зоопарке, детеныша назвали в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в Республике Алтай — Юнгур. Имя для второго малыша придумывали в зоопарке краевой столицы — котенка назвали Кунгуром в честь реки, протекающей по территории Кунгурского и Ординского районов, а также города в Прикамье.