properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 12:59

Published 26 сентября, 12:59

Modified 28 сентября, 09:56

Updated 28 сентября, 09:56

В Пермском зоопарке рассказали о кличках для двух детенышей снежного барса

В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса

26 сентября 2024, 12:59
Фото: Telegram-канал Пермского зоопарка

В Пермском зоопарке рассказали о кличках для двух детенышей снежного барса

Сюжет
Зоопарк
Котята появились на свет 5 июля и уже очаровали посетителей.

В Пермском зоопарке дали имена двум котятам снежного барса, родившимся почти три месяца назад. По существующей традиции, рожденных в зоопарке краевой столицы детенышей называют в честь рек.

Кличку первому котенку выбрали с помощью народного голосования в Telegram-канале ОАО «РЖД», которое является опекуном снежных барсов в Перми. Как рассказали в Пермском зоопарке, детеныша назвали в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в Республике Алтай — Юнгур. Имя для второго малыша придумывали в зоопарке краевой столицы — котенка назвали Кунгуром в честь реки, протекающей по территории Кунгурского и Ординского районов, а также города в Прикамье.

Кунгур и Юнгур стали первым потомством пары снежных барсов — Аксу и Снежека. Они родились 5 июля этого года. Когда котята подрастут, для них будут искать самок, чтобы увеличить популяцию красивого и редкого вида.

Читайте также:
Пенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатноНовый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 годаПодрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном
#Общество#Пермь#Животные#Зоопарк#Пермский зоопарк#Снежный барс
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика