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Posted 26 сентября, 06:42

Published 26 сентября, 06:42

Modified 26 сентября, 06:44

Updated 26 сентября, 06:44

Дачный вор из Краснокамска осуждён более чем на 5 лет особого режима

Вынесен приговор дачному вору из Краснокамска

26 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI

Дачный вор из Краснокамска осуждён более чем на 5 лет особого режима

Сюжет
Краснокамск
Соликамец специализировался на кражах с дач.

Приговором Краснокамского городского суда ранее неоднократно судимый 40-летний житель Соликамска признан виновным в шести кражах. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступили заявления о совершении хищений из домов и других помещений от владельцев дачных участков садовых обществ Краснокамского городского округа. Суммарный ущерб составил более 77 тыс. рублей. Потерпевшие сообщили, что похищены электроинструмент, бытовая техника и продукты питания.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина, которого наняла на работу владелица одного из дачных участков. Он выполнял различные поручения, помогал по хозяйству. С обязанностями гражданин справлялся хорошо, и доверчивая женщина разрешила ему проживать в дачном доме.

На допросе злоумышленник признался, что действовал в одиночку, проникал в дома и надворные постройки, вскрывая окна или повреждая замки. Похищенное имущество сдавал в комиссионный магазин в Перми или продавал на улице прохожим. Часть вещей изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.

Установлено, что фигурант ранее неоднократно судим за совершение противоправных деяний имущественного характера и преступление против личности.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в помещение и жилище». Следствием собраны доказательства шести эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 5 лет и 1 месяц. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима

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#Общество#Суд#Краснокамск#Приговор
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