Вынесен приговор дачному вору из Краснокамска

С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступили заявления о совершении хищений из домов и других помещений от владельцев дачных участков садовых обществ Краснокамского городского округа. Суммарный ущерб составил более 77 тыс. рублей. Потерпевшие сообщили, что похищены электроинструмент, бытовая техника и продукты питания.