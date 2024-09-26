Жительница Кунгура отдала мошенникам более 10 миллионов рублей

Posted 26 сентября, 06:01
Published 26 сентября, 06:01
Modified 26 сентября, 06:03
Updated 26 сентября, 06:03
В результате преступной аферы в Кунгуре пострадала местная жительница, которую злоумышленники несколько месяцев держали на крючке. Она потерла 10 млн. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне текущего года потерпевшей в одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Девушка представилась оператором сотовой компании и сообщила, что у гражданки истекает срок действия сим-карты. Женщине предложили продлить договор обслуживания, а для этого понадобится код из смс-сообщения.
После этого у кунгурячки состоялся разговор с якобы сотрудником Центробанка. Он убедил гражданку, что мошенники пытаются взять от ее имени займ. Аферист предложил для блокировки операции оформить «зеркальные кредиты», а полученные деньги и все имеющиеся на ее счетах в банке средства перевести на «безопасный счет». Доверившись преступнику, потерпевшая выполнила все указания, осуществив транзакции почти на 4 млн. рублей.
В сентябре мошенник под видом сотрудника Центробанка вновь напомнил о себе звонком из мессенджера и сообщил, что неизвестные пытаются продать ее квартиру. Злоумышленник был настолько красноречив и убедителен, что кунгурячка, следуя его рекомендациям, в срочном порядке продала имеющуюся у нее в собственности недвижимость, а вырученные деньги перевела через банкомат на якобы «безопасные счета».
Осознав, что стала жертвой преступников, женщина обратилась в полицию. В результате она в общей сложности лишилась более 10 млн. рублей. В межмуниципальном отделе МВД России «Кунгурский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.
Кудымкарский городской суд вынес приговор 22-летнему гражданину Кыргызской Республики. Он признан виновным в мошенничестве.
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