Жительница Кунгура отдала мошенникам более 10 миллионов рублей

После этого у кунгурячки состоялся разговор с якобы сотрудником Центробанка. Он убедил гражданку, что мошенники пытаются взять от ее имени займ. Аферист предложил для блокировки операции оформить «зеркальные кредиты», а полученные деньги и все имеющиеся на ее счетах в банке средства перевести на «безопасный счет». Доверившись преступнику, потерпевшая выполнила все указания, осуществив транзакции почти на 4 млн. рублей.