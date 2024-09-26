Жителям Кемеровской области начали звонить лже-медики

В министерстве здравоохранения Кемеровской области рассказали, что жителям региона под видом медицинских работников начали звонить мошенники. В беседе неизвестные убеждают своих жертв скачать и установить некое приложение «КОМИАЦ». Злоумышленники говорят, что приложение помогает получить направление на прием к специалисту, хотя подобных приложений нет.