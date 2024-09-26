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Posted 26 сентября, 10:12

Published 26 сентября, 10:12

Modified 26 сентября, 10:14

Updated 26 сентября, 10:14

Жителям Кемеровской области начали звонить лже-медики

Жителям Кемеровской области начали звонить лже-медики

26 сентября 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Власти просят не устанавливать сомнительные приложения на смартфоны.

В министерстве здравоохранения Кемеровской области рассказали, что жителям региона под видом медицинских работников начали звонить мошенники. В беседе неизвестные убеждают своих жертв скачать и установить некое приложение «КОМИАЦ». Злоумышленники говорят, что приложение помогает получить направление на прием к специалисту, хотя подобных приложений нет.

Как пишет VSE42.Ru, глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов попросил жителей быть внимательными и отказаться от установки подозрительных программ.

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#Происшествия#Общество#Мошенники#Минздрав
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