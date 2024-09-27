Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября

Posted 27 сентября 2024, 02:54
Published 27 сентября 2024, 02:54
Modified 27 сентября 2024, 02:59
Updated 27 сентября 2024, 02:59
Сентябрьские ночи в Прикамье прогнозируются достаточно теплыми, температура опустится всего лишь до +10…+13°С. Однако на юге и востоке в ночь на субботу ожидается до +6°С. Дневной прогрев в субботу составит +18°, а в воскресенье — до +20°С и выше, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
На севере региона со второй половины дня субботы до воскресенья ожидаются дожди. Температура воздуха прогреется до +15°С. При прояснениях в воскресенье может быть несколько теплее, +17…+19°С.
Аномальное тепло сохранится на территории края и в последний день месяца, 30 сентября.