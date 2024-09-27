Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей

Posted 27 сентября, 11:38
Published 27 сентября, 11:38
Modified 27 сентября, 11:40
Updated 27 сентября, 11:40
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на демонтаж, хранение и монтаж модульного причала на Перми I. Стоимость контракта составила 2 млн 736 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется с 18 октября по 23 октября 2024 года осуществить демонтаж модульного причала, с 18 октября по 28 апреля 2025 года обеспечить его хранение, а 28 апреля установить обратно.
Работы на объекте должны быть завершены до 10 июня 2025 года.
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