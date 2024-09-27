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Posted 27 сентября, 11:38

Published 27 сентября, 11:38

Modified 27 сентября, 11:40

Updated 27 сентября, 11:40

Модульный причал в Перми уберут на зиму за 2,7 миллиона рублей

Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей

27 сентября 2024, 11:38
Фото: Кирилл Козлов для properm.ru

Модульный причал в Перми уберут на зиму за 2,7 миллиона рублей

Демонтаж причала начнется 18 октября.

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на демонтаж, хранение и монтаж модульного причала на Перми I. Стоимость контракта составила 2 млн 736 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется с 18 октября по 23 октября 2024 года осуществить демонтаж модульного причала, с 18 октября по 28 апреля 2025 года обеспечить его хранение, а 28 апреля установить обратно.

Работы на объекте должны быть завершены до 10 июня 2025 года.

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#Пермь#Безопасность#Аукцион#Демонтаж#Электроснабжение#Управление автомобильных дорог и транспорта#Разрешение#Хранение#Модульный причал#Монтаж
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