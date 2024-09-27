Депутаты Осинской думы провели тайное заседание

Posted 27 сентября, 03:52
Published 27 сентября, 03:52
Modified 27 сентября, 04:23
Updated 27 сентября, 04:23
Вчера, 26 сентября, в Осе прошло собрание депутатов Думы Осинского городского округа, на котором нелегитимно был избран председатель местного представительного органа. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) Пермского края.
По информации «Ъ-Прикамье», часть депутатов Осинской думы не согласилась с решением главы муниципалитета о переносе заседания на неопределенный срок. Так, 8 из 15 депутатов местного органа власти провели тайное собрание, провозгласив спикером члена краевого молодежного парламента Константина Нефедова. Ранее политсовет «Единой России» рекомендовал на этот пост генерального директора ЧОП «Служба безопасности Прикамья», сына экс-главы Осинского района Виктора Курбанова — Алексея Курбанова.
«Очень сильно затянули с выбором спикера. Во всех территориях первые заседания новых созывов уже состоялись. У нас же, за 10 минут до конца рабочего дня глава отправил письмо, в котором указано, что заседание откладывается на неопределенный срок. Возможно, наша встреча не имеет юридической силы, но мы показали свою солидарность, консолидированный подход к работе», — рассказал депутат Армен Бежанян.
Как указывает издание, в мероприятии приняли участие Константин Нефедов, Армен Бежанян, Иван Сапожников, Ольга Мочалова, Борис Карсаков, Григорий Черноокий, Ирина Чугаева и Светлана Гусева. Отмечается, что трое из депутатов были избраны от «ЕР» по списку главы округа.
Первый замсекретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев заявил, что партией будет проведена проверка свершившегося факта, где будет дана «жесткая оценка» действиям депутатов, избранных от «Единой России» в Думу Осинского городского округа. Результаты данного мероприятия будут рассмотрены на ближайшем заседании Президиума Регионального политического совета.
«Членство в Партии возлагает серьезные обязанности на каждого из нас. Соблюдение партийной дисциплины — это краеугольный камень деятельности партии. Нарушение партийной дисциплины автоматически означает нарушение Устава партии и влечет за собой соответствующие решения со стороны руководства партийной ячейки. Такой подход к пониманию партдисциплины считаю является единственно верным», — подытожил Григорьев.
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