Глава Прикамья поручил держать на контроле сроки реконструкции стадиона «Юность»

Posted 27 сентября, 06:00
Published 27 сентября, 06:00
Modified 27 сентября, 06:02
Updated 27 сентября, 06:02
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Пермском крае. Такие встречи проходят по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при участии главного федерального инспектора региона. Они позволяют оперативно и адресно решать вопросы жителей из разных районов Прикамья.
Во время приема граждан обсудили обращения жителей Пермского края по поводу подключения населенных пунктов к услугам сотовой связи, обновления объектов здравоохранения, ремонта дорог, развития спортивной инфраструктуры и благоустройства образовательных учреждений.
В частности, пермячка Людмила Коновалова спросила Дмитрия Махонина, когда завершится реконструкция стадиона «Юность». Она сообщила, что раньше на этом стадионе встречалась со знакомыми и друзьями, они занимались бегом летом и катались на коньках зимой. Теперь нет точки соприкосновения с близкими людьми и нет возможности бесплатно заниматься спортом вблизи дома.
Губернатор ответил, что реконструкция стадиона проводится в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Работы на объекте начались в том числе и при помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Дмитрий Махонин отметил, что реконструкцией центрального стадиона Перми занимается ответственный и зарекомендовавший себя в крае подрядчик ГК «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»).
По словам главы региона, он ежедневно наблюдает за процессом работ на стадионе с помощью установленных видеокамер. Монолитные и бетонные работы обещают окончить в текущем году, далее подрядчик займется внутренней отделкой. Объект планируется открыть к концу лета или началу осени 2025 года. Кроме того, планируется привести в порядок фасады жилых домов на ул. Революции, находящихся между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом. Также власти проработают вопрос о доступе пермяков к стадиону со стороны парка Горького. После этого планируется заниматься ремонтом дворца спорта «Орленок».
Министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова сообщила, что летом вход на обновленный стадион будет свободным. Зимой планируется сделать вход бесплатным для льготных групп населения, а также для всех желающих в конкретное время по расписанию по предварительной записи.
Губернатор поручил министру строительства Прикамья Артему Гадрахманову взять на личный контроль завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона «Юность» в срок до конца лета 2025 года.
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