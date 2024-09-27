Глава Прикамья поручил держать на контроле сроки реконструкции стадиона «Юность»

По словам главы региона, он ежедневно наблюдает за процессом работ на стадионе с помощью установленных видеокамер. Монолитные и бетонные работы обещают окончить в текущем году, далее подрядчик займется внутренней отделкой. Объект планируется открыть к концу лета или началу осени 2025 года. Кроме того, планируется привести в порядок фасады жилых домов на ул. Революции, находящихся между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом. Также власти проработают вопрос о доступе пермяков к стадиону со стороны парка Горького. После этого планируется заниматься ремонтом дворца спорта «Орленок».