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Posted 27 сентября, 08:45

Published 27 сентября, 08:45

Modified 27 сентября, 08:47

Updated 27 сентября, 08:47

Из Пермского края в новые регионы РФ передали автомобили повышенной проходимости

Из Прикамья в новые регионы страны передали 17 конфискованных автомобилей

27 сентября 2024, 08:45
Фото: ТУ Росимущества в Пермском крае

Из Пермского края в новые регионы РФ передали автомобили повышенной проходимости

Транспортные средства будут использоваться с гуманитарных целях.

Территориальное управление Росимущества Прикамья передало общественному движению «Народный фронт „За Россию“» 17 автомобилей, в том числе повышенной проходимости. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Эти транспортные средства были ранее конфискованы у владельцев и обращены в государственную собственность. Автомобили будут использоваться в гуманитарных целях.

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#Пермский край#Автомобили#Росимущество#Конфискация#МЧС РФ
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