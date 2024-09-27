Из Прикамья в Среднюю Азию в этом году поставили в пять раз больше муки

Posted 27 сентября, 13:06
Published 27 сентября, 13:06
Modified 27 сентября, 14:00
Updated 27 сентября, 14:00
С 1 января по 25 сентября этого года из Пермского края отправлено на экспорт 308,5 т пшеничной и ржаной муки в Узбекистан и Таджикистан. Это больше в 5,1 раза, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
В минувшем году к этому времени среднеазиатские потребители купили всего 60 тонн муки.
С начала 2024 года и до средины августа из Пермского края вывезено 31,75 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан.
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