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Posted 27 сентября, 13:06

Published 27 сентября, 13:06

Modified 27 сентября, 14:00

Updated 27 сентября, 14:00

В пять раз вырос экспорт муки из Пермского края в Узбекистан и Таджикистан

Из Прикамья в Среднюю Азию в этом году поставили в пять раз больше муки

27 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI

В пять раз вырос экспорт муки из Пермского края в Узбекистан и Таджикистан

С начала года среднеазиатские потребители купили более 308 тонн пермской муки.

С 1 января по 25 сентября этого года из Пермского края отправлено на экспорт 308,5 т пшеничной и ржаной муки в Узбекистан и Таджикистан. Это больше в 5,1 раза, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В минувшем году к этому времени среднеазиатские потребители купили всего 60 тонн муки.

С начала 2024 года и до средины августа из Пермского края вывезено 31,75 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан.

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#Экономика#Пермь#Экспорт#Мука
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