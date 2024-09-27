Из Прикамья в Среднюю Азию в этом году поставили в пять раз больше муки

С 1 января по 25 сентября этого года из Пермского края отправлено на экспорт 308,5 т пшеничной и ржаной муки в Узбекистан и Таджикистан. Это больше в 5,1 раза, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю