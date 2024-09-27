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Posted 27 сентября, 08:21

Published 27 сентября, 08:21

Modified 27 сентября, 08:24

Updated 27 сентября, 08:24

В микрорайоне Садовый утром 27 сентября сбили 10-летнюю девочку

На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку

27 сентября 2024, 08:21
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В микрорайоне Садовый утром 27 сентября сбили 10-летнюю девочку

Сюжет
Дтп
Момент жуткого ДТП попал на запись видеорегистратора.

Сегодня утром, 27 сентября, в микрорайоне Садовый сбили девочку. Запись с видеорегистратора автомобиля, остановившегося у остановки «Школа №135», опубликована в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На видео заметно, как школьница выбежала на дорогу из-за автобуса, и иномарка, ехавшая по встречной полосе, сбила ее.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края, пострадавшая — 10-летняя девочка. Она госпитализирована в больницу и находится в состоянии средней степени тяжести. Школьница получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в ДТП на автодороге Кукуштан-Чайковский пострадали пять человек, среди них трое детей.

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#Видео#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Минздрав
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