На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку

Posted 27 сентября, 08:21
Published 27 сентября, 08:21
Modified 27 сентября, 08:24
Updated 27 сентября, 08:24
Сегодня утром, 27 сентября, в микрорайоне Садовый сбили девочку. Запись с видеорегистратора автомобиля, остановившегося у остановки «Школа №135», опубликована в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На видео заметно, как школьница выбежала на дорогу из-за автобуса, и иномарка, ехавшая по встречной полосе, сбила ее.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края, пострадавшая — 10-летняя девочка. Она госпитализирована в больницу и находится в состоянии средней степени тяжести. Школьница получает всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в ДТП на автодороге Кукуштан-Чайковский пострадали пять человек, среди них трое детей.
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