На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку

Сегодня утром, 27 сентября, в микрорайоне Садовый сбили девочку. Запись с видеорегистратора автомобиля, остановившегося у остановки «Школа №135», опубликована в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На видео заметно, как школьница выбежала на дорогу из-за автобуса, и иномарка, ехавшая по встречной полосе, сбила ее.