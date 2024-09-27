Начать бизнес в области аренды недвижимости дешевле, чем открыть ресторан

На быстро меняющемся рынке туризма краткосрочная аренда жилья привлекает интерес инвесторов и становится хорошим вариантом для запуска собственного бизнеса. Количество участников этого сегмента — от новичков с одной квартирой до опытных владельцев с более чем 20 объектами — постоянно увеличивается. В настоящее время их общее число достигло 213 тысяч, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.