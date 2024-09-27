Начать бизнес в области аренды недвижимости дешевле, чем открыть ресторан

Posted 27 сентября, 04:00
Published 27 сентября, 04:00
Modified 27 сентября, 04:00
Updated 27 сентября, 04:00
Сфера частного размещения в туристической индустрии непрерывно развивается. Согласно данным «Авито Путешествий», в 2023 году ее объем составил 284 миллиарда рублей, в 2024 году прогнозируется рост на 19% — до 337 миллиардов рублей. Этот рост объясняется активным развитием внутреннего туризма: в прошлом году количество путешественников достигло 55 миллионов, а за первые семь месяцев текущего года уже перевалило за 32 миллиона.
Как отметил управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, цифровые платформы являются важным фактором для роста этого сегмента рынка. Они повышают удобство, снижают риски, связанные с арендой, и упрощают коммуникацию между владельцами жилья и арендаторами. По данным Euromonitor International, в 2024 году 67% туристов осуществляют бронирование жилья через интернет.
В первые восемь месяцев текущего года в России количество предложений по краткосрочной аренде увеличилось на 18%, что составляет около 400 тысяч объектов. При этом средняя стоимость аренды за сутки достигла 3300 рублей.
На быстро меняющемся рынке туризма краткосрочная аренда жилья привлекает интерес инвесторов и становится хорошим вариантом для запуска собственного бизнеса. Количество участников этого сегмента — от новичков с одной квартирой до опытных владельцев с более чем 20 объектами — постоянно увеличивается. В настоящее время их общее число достигло 213 тысяч, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.
Краткосрочная аренда недвижимости — один из самых доступных видов бизнеса, который не требует значительных финансовых вложений. По оценкам специалистов, минимальные инвестиции составляют менее 1 млн рублей, в то время как возможный ежегодный доход может достигать 208 тыс. рублей. Таким образом, средняя годовая доходность составляет 21,9%. Для сравнения: запуск ресторана обойдется в 16 раз дороже.
Руководитель по продажам «Авито Рекламы» Ольга Макарова подчеркнула важность понимания потребностей клиентов для успешного привлечения их внимания.
По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, платформа нацелена на развитие отрасли и поддержку как новичков, так и опытных предпринимателей через бесплатные онлайн-курсы и тематические конференции.
При этом руководитель УК «Елизаренко Групп» Владислав Елизаренко отметил необходимость автоматизации процессов и управления персоналом с помощью доступных онлайн-сервисов и CRM-систем.
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