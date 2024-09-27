«Нануки» вручены: завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана» -2024

Posted 27 сентября, 15:15
Published 27 сентября, 15:15
Modified 27 сентября, 15:17
Updated 27 сентября, 15:17
Вечером 27 сентября в Кристалл-центре прошла церемония закрытия XXIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». В этом году, в основной программе «Флаэртианы», состоящей из трёх конкурсов, было представлено 40 картин.
Вот как распределились главные награды фестиваля:
Специальные упоминания жюри студенческого конкурса: «И человек на свет явился»(16+) режиссёр Кристина Хегай, «Вверх тормашками» (12+) режиссёр Екатерина Ксенц, «Музей» (0+) режиссёр Анна Граве.
Приз за лучший фильм студенческого конкурса: «Горький мед» (12+) режиссер Юлия Макарова.
Спецприз оргкомитета фестиваля: «Человек труда» (12+) режиссёр Ольга Ажнакина.
Специальные упоминания жюри национального конкурса: «Свой среди детей» (16+) режиссёр Олеся Епишина, «Лежбище быка» (12+) режиссёр Вячеслав Столяров.
Приз «Малый Золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская „Флаэртиана“: „Лосенок“ (12+) режиссёр Елена Копцева.
Приз зрительских симпатий: «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» (16+) режиссёр Рогир Капперс.
Международный конкурс:
Специальное упоминание «За искренность разговора о лжи» — «Текстура лжи» (18+) режиссёр Ефим Грабой.
Специальное упоминание жюри за лучший дебют — «Нас трое» (16+) режиссер Хеня Бродбекер.
Приз «Серебряный Нанук» — «За открытие новых тем и новых героев»: «Против ветра» (16+) режиссёр Татьяна Соболева.
Приз «Серебряный Нанук» — «За оригинальное художественное решение»: «Кикс» (16+) режиссёры Балинт Ревеш, Давид Микулан.
Гран-при за лучший фильм фестиваля — «Большой Золотой Нанук»: «Стекло, моя несбывшаяся жизнь» режиссёр Рогир Капперс.
Ставший уже традиционным для Перми смотр лучших документальных картин страны и мира в этом году претерпел ряд серьезных изменений.
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