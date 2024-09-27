Пермским контролёрам сошьют форму

Как пояснили изданию чиновники, в настоящее время прорабатываются разные варианты работы бригад контрольно-ревизорской службы. Это касается как униформы, так и порядка проведения проверок. По результатам экспериментов будут отобраны наиболее удачные решения. Для чистоты эксперимента подробности изменений не уточняются. На сегодняшний день контролеры не имеют форменной одежды, чтобы не отличаться от пассажиров.