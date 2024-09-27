Пермским контролёрам сошьют форму

Posted 27 сентября, 09:30
Published 27 сентября, 09:30
Modified 27 сентября, 09:40
Updated 27 сентября, 09:40
Контролерам в пермском общественном транспорте планируют выдать униформу. Эксперимент будет проходить в следующем году, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на городской департамент транспорта.
Как пояснили изданию чиновники, в настоящее время прорабатываются разные варианты работы бригад контрольно-ревизорской службы. Это касается как униформы, так и порядка проведения проверок. По результатам экспериментов будут отобраны наиболее удачные решения. Для чистоты эксперимента подробности изменений не уточняются. На сегодняшний день контролеры не имеют форменной одежды, чтобы не отличаться от пассажиров.
Как напоминает издание, униформу имели агенты по сбору оплаты проезда, более известные как мобильные кондукторы. В Перми они работали летом прошлого года на 20 маршрутах. Однако безбилетники при появлении в салоне мобильного кондуктора старались быстрее покинуть автобус, либо не заходить в него. В сентябре 2023 года было принято решение отказаться от мобильных кондукторов.
За 2023 год пермские контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Всего же Контрольно-ревизорская служба провела более 175 тысяч проверок
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