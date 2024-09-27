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Posted 27 сентября, 05:22

Published 27 сентября, 05:22

Modified 27 сентября, 05:25

Updated 27 сентября, 05:25

В Перми отдают в добрые руки кота-разбойника Кусю

Пермский приют ищет новых хозяев коту-разбойнику Кусе

27 сентября 2024, 05:22
Фото: Приют «Счастливый хвост»

В Перми отдают в добрые руки кота-разбойника Кусю

По словам сотрудников приюта, кот захватил весь приют.

Пермский приют «Счастливый хвост» ищет новых хозяев для пятилетнего кота-разбойника Куси. Животное отдала в приют семья, поскольку у ребенка началась сильная аллергия на кошачью шерсть.

Когда кот оказался в приюте, ему пришлось долго приспосабливаться к новым условиях. «Кот впал в шоковое состояние, сильно нервничал, кричал и со всеми дрался. Со временем он более-менее пришел в себя, но его характер сильно изменился», — пишут в приюте.

Из сотрудников Куся воспринимает только Катю, к остальным людям он относится враждебно. Других подопечных приюта кот тоже «шугает». Из-за таких характеристик брать питомца никто не хочет, однако избавиться от кота приют, конечно, не может. «Нам приходится принимать то, что Куся реально захватил наш приют», — сетуют работники заведения.

Для того, чтобы забрать кота, нужно связаться с приютом по телефону 8-966-793-41-51 (Дарья) или написать в группу.

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#Кот#Приют для животных#Пермский приют#Аллергия
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