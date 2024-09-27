Пермский приют ищет новых хозяев коту-разбойнику Кусе

Когда кот оказался в приюте, ему пришлось долго приспосабливаться к новым условиях. «Кот впал в шоковое состояние, сильно нервничал, кричал и со всеми дрался. Со временем он более-менее пришел в себя, но его характер сильно изменился», — пишут в приюте.