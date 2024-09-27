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Posted 27 сентября, 13:00

Published 27 сентября, 13:00

Modified 28 сентября, 12:45

Updated 28 сентября, 12:45

Первый снег, пробки, служебные собаки в добрые руки. Главное за неделю в Прикамье

Первый снег, пробки, служебные собаки в добрые руки. Главное за неделю в Прикамье

27 сентября 2024, 13:00
Фото: Ярослав Кутузов; Юлия Рожкова; 1MI
Рассказываем, какие новости чаще привлекали внимание читателей Properm.ru.

Почти полмиллиона от европейского агентства

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» взыскало с Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) более 484 тыс. евро ущерба. Иск рассматривался с осени 2022 года, а 23 сентября Арбитражный суд Пермского края полностью его удовлетворил.

Из материалов дела следует, что в 2021 году пермские моторостроители перечислили деньги за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. Агентство подтвердило получение платежа в январе 2022 года, но не оказало услугу, а после начала СВО заблокировало получение электронных писем от истца.

Первый снег в сентябре

На метеостанции Чердынь утром понедельника выпал первый снег. Это первый случай выпадения снега текущей осенью в нашем регионе.

В 2023 году первый снег в Прикамье выпадал 9–10 октября, а затем растаял. В 2022 году он лег на юге региона 26 сентября, в 2021 году выпал и растаял 18–19 сентября. Сейчас в Перми не стоит ожидать снегопада по крайней мере до первых чисел октября.

Кремы для лица и рук от пермячки

Кандидат технических наук, доцент ПНИПУ Юлия Рожкова на протяжении пяти лет занимается косметической химией. Она увлеклась изготовлением косметики и нашла свое призвание.

Юлия рассказала, как проводит исследования своих наработок. Также она поделилась рекомендациями, каким должен быть крем для лица.

Домашние питомцы от института ФСИН

Пермский институт ФСИН объявил о раздаче семи служебных собак. Некоторых из них отдали новым хозяевам бесплатно, а некоторых — за плату в размере 1,5 тыс. рублей.

В итоге животных отдали в новые дома быстрее, чем через сутки, после публикации поста. Новых хозяев нашли немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы и восточноевропейская овчарка.

Транспортный коллапс на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Трасса Р-242 «Пермь-Екатеринбург» периодически стоит в пробках. Здесь часто случаются ДТП, а также проходят ремонты участков дорог.

С вечера воскресенья, 22 сентября, до вечера четверга, 26 сентября, водители периодически стояли в пробках на этой крупной автомагистрали. К слову, сегодня сообщений о затруднениях движения в Telegram-канале, созданном ФКУ «Уралуправтодор», нет.

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