Первый снег, пробки, служебные собаки в добрые руки. Главное за неделю в Прикамье

Posted 27 сентября, 13:00
Published 27 сентября, 13:00
Modified 28 сентября, 12:45
Updated 28 сентября, 12:45
Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» взыскало с Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) более 484 тыс. евро ущерба. Иск рассматривался с осени 2022 года, а 23 сентября Арбитражный суд Пермского края полностью его удовлетворил.
Из материалов дела следует, что в 2021 году пермские моторостроители перечислили деньги за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. Агентство подтвердило получение платежа в январе 2022 года, но не оказало услугу, а после начала СВО заблокировало получение электронных писем от истца.
На метеостанции Чердынь утром понедельника выпал первый снег. Это первый случай выпадения снега текущей осенью в нашем регионе.
В 2023 году первый снег в Прикамье выпадал 9–10 октября, а затем растаял. В 2022 году он лег на юге региона 26 сентября, в 2021 году выпал и растаял 18–19 сентября. Сейчас в Перми не стоит ожидать снегопада по крайней мере до первых чисел октября.
Кандидат технических наук, доцент ПНИПУ Юлия Рожкова на протяжении пяти лет занимается косметической химией. Она увлеклась изготовлением косметики и нашла свое призвание.
Юлия рассказала, как проводит исследования своих наработок. Также она поделилась рекомендациями, каким должен быть крем для лица.
Пермский институт ФСИН объявил о раздаче семи служебных собак. Некоторых из них отдали новым хозяевам бесплатно, а некоторых — за плату в размере 1,5 тыс. рублей.
В итоге животных отдали в новые дома быстрее, чем через сутки, после публикации поста. Новых хозяев нашли немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы и восточноевропейская овчарка.
Трасса Р-242 «Пермь-Екатеринбург» периодически стоит в пробках. Здесь часто случаются ДТП, а также проходят ремонты участков дорог.
С вечера воскресенья, 22 сентября, до вечера четверга, 26 сентября, водители периодически стояли в пробках на этой крупной автомагистрали. К слову, сегодня сообщений о затруднениях движения в Telegram-канале, созданном ФКУ «Уралуправтодор», нет.
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