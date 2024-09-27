Первый снег, пробки, служебные собаки в добрые руки. Главное за неделю в Прикамье

В 2023 году первый снег в Прикамье выпадал 9–10 октября, а затем растаял. В 2022 году он лег на юге региона 26 сентября, в 2021 году выпал и растаял 18–19 сентября. Сейчас в Перми не стоит ожидать снегопада по крайней мере до первых чисел октября.