«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду

Posted 27 сентября, 07:36
Published 27 сентября, 07:36
Modified 28 сентября, 13:00
Updated 28 сентября, 13:00
Самым громким и распиаренным российским сериалом последних месяцев уверенно можно назвать «Игры» от «Кинопоиска». Сервис подгадал с выпуском сериала об Олимпиаде-80 в Москве к началу Олимпийских игр в Париже. Григорий Ноговицын рассказывает, почему российский сериал об играх в Москве удивляет по-плохому не меньше, чем настоящая Олимпиада во Франции.
В конце лета нас развлекали целых две Олимпиады. Первая — та, что вроде как общемировая — в Париже. Правда, эта Олимпиада радовала не столько спортивными достижениями, сколько сомнительными трактовками классических сюжетов на церемонии открытия, избиениями на боксерском ринге обычных женщин женщинами с явными физическими кондициями мужчин, а также атлетами, что наплавались в Сене аж до, пардон, рвоты. В общем, вместо праздника спорта вышел фестиваль кринжа. Зато очень веселого кринжа.
Вторая Олимпиада радовала уже только россиян, ну, или тех людей из-за рубежа, кто подписан на «Кинопоиск». Ведь там, синхронно с Олимпийскими играми в Париже, стартовал сериал «Игры», посвященный Олимпиаде-80 в Москве. И эти «Игры» (название «Олимпиада» и всю соответствующую символику использовать было запрещено из-за сами понимаете какой ситуации в мире) получились не менее кринжевыми, чем те, что проходили в это же время на берегах загаженной Сены. Правда, кринж этот был менее веселым.
По сюжету сериала, летом 1979 года потерявшего берегà сыночку-мажорика Игоря (Григорий Верник) вытаскивает из кутузки обладающий большими связями его торгово-распределительный папа Иван Иваныч (Алексей Серебряков). Расстроенный отец объявляет отпрыску выбор между двумя стульями: первый — табуретка в армейской казарме, второй стул — в оргкомитете Олимпийских игр. Мать сажать никуда не надо. Мама Игоря давно умерла. У ленивых сценаристов такое клише служит объяснением, почему их герой не просто засранец, которому с первых секунд появления хочется врезать лопатой по морде, а на самом деле хороший мальчик, что еще покажет, какое у него золотое сердце.
Игорь, по роже которого лопата давно плачет, естественно, идет в оргкомитет. Трудиться он будет под началом Ирины Светловой (Мария Карпова) — помощницы главы оргкомитета Виктора Ходакова (Игорь Костовлевский). Естественно, Ирине, которая показана чересчур «синим чулком», сразу не нравится разбитной мажор.
Вокруг центральной парочки крутится остальной набор персонажей: комсомолец и склизкий мерзавец Виталий (Вячеслав Чепурченко), британский журналист-хитрован Энтони (режиссер сериала Евгений Стычкин) и прибившаяся к Игорю секс-работница Катя (Александра Бортич), которая спит с иностранцами за валюту. На втором плане периодически мелькают потешный Брежнев (Юрий Стоянов) со всем политбюро и четыре спортсмена: советские штангист (Станислав Демушкин — артист родом из Соликамска), саблист (Максим Емельянов), гимнастка (настоящая гимнастка Ангелина Мельникова) и афганский боец (Торнике Квитатиани). Да, война в Афганистане тоже вроде как важная часть сюжета «Игр».
Конечно, в итоге Игорь и Ира поженятся (это настолько очевидный ход, что его нельзя назвать спойлером), Олимпиаду проведут, война в Афганистане начнется, мерзавцы сядут, олимпийский Мишка улетит, а зритель останется в недоумении от того, что он такое посмотрел.
Говоря о сериале про важные исторические события, первое, что хочется сделать, так это от души порадоваться, насколько авторы были точны, и одновременно разобраться, где же они облажались с исторической достоверностью. Особенно это любят делать блогеры с лысиной, усами, привычкой всех категорически приветствовать, а также кого попало называть не очень возрастными и не очень умными людьми. Автор этих строк (даром, что тоже лыс, усат и нет-нет, да посчитает кого-то не очень возрастным и не очень умным) подробно расписывать, что не так с историчностью у «Игры», не будет. Это можно делать долго и со вкусом, но все-таки объем статьи не резиновый.
К тому же (скажу крамольную мысль) достоверность, конечно, важна, но драматургия и герои все-таки важнее. Сериал «Чернобыль» (18+) от НВО с историей обращался тоже очень вольно (кое-где даже слишком), но там была отлично прописанная драматургия и яркие персонажи. Поэтому «Чернобыль» стал явлением. Прошлый исторический проект режиссера и актера Евгения Стычкина — сериал «Нулевой пациент» (18+) — явно оглядывался на «Чернобыль» и тоже кое-где загибал в пересказе реальной вспышки ВИЧ в советской Элисте. Но там были и персонажи, и интересное повествование. Все-таки «Нулевого пациента» писали главный сценарный ремесленник нашей киноиндустрии Олег Маловичко и опытный литератор Андрей Геласимов.
А в сериале «Игры» с историчностью плохо, а продуманной драматургии и интересных персонажей просто нет. В этом его главная беда. Целая толпа сценаристов, до этого работавших только над ситкомами, будто скроила «Игры» из кучи разных кусков, слабо связанных между собой. Некоторые из них откровенно лишние, но вроде как должны быть в сериале о событиях 1980 года. Спортсмены должны быть? Должны. Иностранцы, удивляющиеся Советскому союзу, должны быть? Должны. Война в Афганистане? Конечно. Коварные партаппаратчики и злобное кэйджиби? Куда ж мы без них родимых! Выселение за 101-й первый километр тоже надо вставить. Владимир Высоцкий и его похороны в разгар Олимпиады? Без них вообще не обойтись! Но опять же, непонятно зачем.
«Игры» почти не показывают саму Олимпиаду, а сосредоточиваются на судьбах людей, которые ее делали. И показано это в сериале чудовищно плохо. Потому что оргкомитет, похожий на переполошенный курятник, не сумел бы организовать и детского утренника. Со спортсменами всё еще смешнее — их сюжетные линии просто не нужны. Их можно было спокойно вырезать из «Игр» и вообще ничего не потерять. Да, сериалу про спорт не нужны истории спортсменов! Самый сок это, конечно же, подсюжет афганского борца Мухаммада. Персонажа вводят в сериал, начинают о нем рассказывать, показывают его проблему и трагедию — что из-за войны он не может поехать на Олимпиаду. И это всё, чтобы герой просто взял и бесследно исчез из сюжета без каких-либо объяснений! Он тут был просто для галочки. Как и практически всё в этом сериале.
Единственное, что более-менее работает в «Играх», так это яркий и колоритный визуал и артисты. Ведь, надо признать, сыграть бесящего засранца так, чтобы он, и правда, бесил, — надо суметь. И у Григория Верника это отлично выходит. Мария Карпова — настоящее открытие сериала, потому что актрисе удается наделить глубиной довольно посредственно прописанную героиню.
Впрочем, и с артистами есть проблемы. Юрий Стоянов, как всегда, прекрасен, и отлично играет Брежнева. Беда в том, что он по привычке играет генсека из скетчей «Городка». А этот герой анекдотов оказывается немного чужероден во вроде как серьезном произведении.
И после всего этого невнятного сумбура и бессвязности, когда в последней серии «Игр» мельком, на маленьком экранчике старого телевизора показывают тот самый душещипательный полет олимпийского Мишки, так и хочется воскликнуть: «Прости нас, Миша, мы всё проиграли!».
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