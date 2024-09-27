«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду

«Игры» почти не показывают саму Олимпиаду, а сосредоточиваются на судьбах людей, которые ее делали. И показано это в сериале чудовищно плохо. Потому что оргкомитет, похожий на переполошенный курятник, не сумел бы организовать и детского утренника. Со спортсменами всё еще смешнее — их сюжетные линии просто не нужны. Их можно было спокойно вырезать из «Игр» и вообще ничего не потерять. Да, сериалу про спорт не нужны истории спортсменов! Самый сок это, конечно же, подсюжет афганского борца Мухаммада. Персонажа вводят в сериал, начинают о нем рассказывать, показывают его проблему и трагедию — что из-за войны он не может поехать на Олимпиаду. И это всё, чтобы герой просто взял и бесследно исчез из сюжета без каких-либо объяснений! Он тут был просто для галочки. Как и практически всё в этом сериале.