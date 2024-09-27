Разработчики катарского супераппа раскрыли нюансы своей работы

Компания Gem Space, ранее известная как Gem4me, впервые представила свою мобильную платформу восемь лет назад для пользователей в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Сегодня компания превратилась в международную коммерческую структуру с офисами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и на Маврикии. Основные рынки компании включают Индию (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезию (4%). Gem Space не планирует выход на российский и белорусский рынки из-за высокой конкуренции, что объясняет отсутствие российских юридических лиц в группе.