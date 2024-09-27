Разработчики катарского супераппа раскрыли нюансы своей работы

Posted 27 сентября, 12:03
Published 27 сентября, 12:03
Modified 27 сентября, 14:43
Updated 27 сентября, 14:43
Критики утверждали, что Gem4me является компанией-однодневкой, однако ее продукт Gem Space реально существует и пользуется спросом. К настоящему времени разработчик выпустил 80 официальных версий, доступных в крупнейших магазинах приложений: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store, передает newsnn.ru.
Компания Gem Space, ранее известная как Gem4me, впервые представила свою мобильную платформу восемь лет назад для пользователей в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Сегодня компания превратилась в международную коммерческую структуру с офисами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и на Маврикии. Основные рынки компании включают Индию (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезию (4%). Gem Space не планирует выход на российский и белорусский рынки из-за высокой конкуренции, что объясняет отсутствие российских юридических лиц в группе.
СМИ также упоминали личные данные о членах совета директоров Gem Space. Например, критики акцентировали внимание на прошлой деятельности швейцарца Бруно Хорна в сфере торговли сталью и на том, что американец Майкл Джордан владеет компанией Donesso, которая продвигает продукт холдинга Market Space в США. Компания подчеркивает, что эти факты не имеют отношения к предполагаемой незаконной деятельности и лишь отвлекают внимание от реальных достижений бренда, пишет gazeta.ru.
В негативных публикациях также упоминался судебный иск с участием членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Однако суд постановил, что ни один из них не был подозреваемым или обвиняемым в уголовных делах. Суд признал, что дело было сфабриковано.
Сейчас Gem Space активно расширяет свое присутствие на рынках развивающихся стран, видя в этом коммерческие возможности и потенциал для положительных социальных изменений. Компания также развивает B2B-направление, основываясь на своем супераппе Gem Space, и с 2023 года этим занимается отдельное подразделение бренда — Gem Soft.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]