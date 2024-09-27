РЭО проведет на площадке РЭФ-2024 выставку арт-объектов «Зеленый квадрат»

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что включение в деловую программу творческих инициатив уже стало для оператора традицией. Арт-объекты, которые сочетают в себе искусство и экологию, по его словам, позволяют привлечь внимание людей к актуальным проблемам. Он напомнил, что выставка «Зеленый квадрат», которую увидят участники РЭФ-2024, выросла из одноименного конкурса. Буцаев также выразил уверенность в том, что представленные арт-объекты не оставят участников мероприятия равнодушными. Об этом пишет портал 56orb.ru.