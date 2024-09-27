РЭО проведет на площадке РЭФ-2024 выставку арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted 27 сентября, 15:11
Published 27 сентября, 15:11
Modified 27 сентября, 15:14
Updated 27 сентября, 15:14
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что включение в деловую программу творческих инициатив уже стало для оператора традицией. Арт-объекты, которые сочетают в себе искусство и экологию, по его словам, позволяют привлечь внимание людей к актуальным проблемам. Он напомнил, что выставка «Зеленый квадрат», которую увидят участники РЭФ-2024, выросла из одноименного конкурса. Буцаев также выразил уверенность в том, что представленные арт-объекты не оставят участников мероприятия равнодушными. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Конкурс «Зеленый квадрат» был организован совместными усилиями РЭО и арт-кластера «Таврида». Он прошел перед Всемирным фестивалем молодёжи. Финалисты конкурса создали произведения искусства, которые были выставлены в нескольких российских городах. Первая подобная выставка состоялась на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Затем экспозиция посетила Мелитополь, Казань и Нижний Новгород.
Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, отметил, что на площадку проведения форума выставка прибудет из Нижнего Новгорода. До Подмосковья доедут те же арт-объекты, что были представлены в Нижнем Новгороде. Среди них «Средства массовой пластификации» Анастасии Хозяшевой и «Большая вода» Елены Славных.
В этом году РЭФ пройдет в период с 7 по 9 октября. В рамках форума помимо деловой программы запланирован Молодежный день. Организаторами мероприятия стали РЭО, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии.
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