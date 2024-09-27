Швейцария вслед за ЕС исключила гонщика Мазепина из санкционного списка

Мазепин представлял Haas в «Формуле-1». Незадолго до начала сезона 2022 года американская команда прекратила сотрудничество с ним одностороннем порядке. В 2021 году пилот также участвовал в соревнованиях, однако не смог заработать очков, заняв последнее, 21-е место в общем зачете.