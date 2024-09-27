Швейцария вслед за ЕС исключила гонщика Мазепина из санкционного списка

Posted 27 сентября, 10:13
Published 27 сентября, 10:13
Modified 27 сентября, 10:15
Updated 27 сентября, 10:15
Швейцария исключила из своего санкционного списка сына бывшего владельца «Уралкалия» и «Уралхима», российского гонщика Никиту Мазепина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мазепина. Ранее, 13 сентября, из санкционного списка гонщика исключил Евросоюз.
«Я, безусловно, рад этой новости. Борьба длилась очень долго, можно сказать, что справедливость восторжествовала», — заявил изданию Мазепин. По словам мужчины, на этой неделе Швейцария тоже исключила его из своего санкционного списка. «Это тоже большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — подытожил он.
Мазепин представлял Haas в «Формуле-1». Незадолго до начала сезона 2022 года американская команда прекратила сотрудничество с ним одностороннем порядке. В 2021 году пилот также участвовал в соревнованиях, однако не смог заработать очков, заняв последнее, 21-е место в общем зачете.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]