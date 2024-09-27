properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:43

Published 27 сентября, 06:43

Modified 27 сентября, 07:13

Updated 27 сентября, 07:13

Скончался пермский журналист Артем Казин

Скончался пермский журналист Артем Казин

27 сентября 2024, 06:43
Фото: VK Артем Казин
Мужчина работал вахтами на Новой Земле.

В Перми умер журналист Артем Казин. Об этом сообщили в социальных сетях коллеги погибшего.

Как рассказали Properm.ru близкие друзья Казина, мужчина работал вахтами на архипелаге Новая Земля, занимался бурением нефти. В краевую столицу он прибыл на побывку. Обнаружили журналиста мертвым в квартире.

Долгие годы он работал в ГТРК «Пермь» и пресс-секретарем министерства соцразвития Прикамья. В последнее время Артем Казин трудился не в Перми и не занимался журналистикой.

Читайте также:
В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного домаИндустриальный район Перми больше часа почти весь был без электричестваВ Перми прошел крупный рейд по мигрантам
#Происшествия#Пермь#Смерть#Журналист
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика