В Чернушке сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино

В Чернушке задержаны и отправлены под арест организаторы подпольного казино, одновременно сообщили сегодня пресс-службы региональных УФСБ и следкома. Как указывается, с декабря 2023 года по апрель 2024 года двое мужчин и 27-летняя местная жительница сняли помещение, где установили игровые автоматы.