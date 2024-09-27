В Чернушке сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино

Posted 27 сентября, 06:58
Published 27 сентября, 06:58
Modified 27 сентября, 07:00
Updated 27 сентября, 07:00
В Чернушке задержаны и отправлены под арест организаторы подпольного казино, одновременно сообщили сегодня пресс-службы региональных УФСБ и следкома. Как указывается, с декабря 2023 года по апрель 2024 года двое мужчин и 27-летняя местная жительница сняли помещение, где установили игровые автоматы.
Сейчас в рамках ранее возбужденного уголовного дела установлены и задержаны двое мужчин 49 и 37 летю Их следствие считает виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).
Фигуранты уголовного дела установлены и задержаны при содействии сотрудников УФСБ России по Пермскому краю и при силовой поддержке сотрудников ГУ МВД. Следователями продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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