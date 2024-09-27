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Posted 27 сентября, 05:49

Published 27 сентября, 05:49

Modified 27 сентября, 05:51

Updated 27 сентября, 05:51

В ДТП в Карагайском округе погибли два человека

В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека

27 сентября 2024, 05:49
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В ДТП в Карагайском округе погибли два человека

По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 26 сентября, в Карагайском округе Прикамья произошло смертельное ДТП. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевой Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вчера около 19:40 по автодороге Нытва-Кудымкар со стороны города Нытва двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 59-летнего водителя. Предварительно, на 37 км мужчина допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением 55-летнего водителя.

В результате «Рено» опрокинуло на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. Водитель и 46-летний пассажир «Рено» погибли на месте происшествия. Три пассажира автобуса были госпитализированы.

Проводится проверка.

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#Происшествия#Авария#Госавтоинспекция#Фольксваген#Карагайский округ#Безопасность на дороге
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