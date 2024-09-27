В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека

По данным ведомства, вчера около 19:40 по автодороге Нытва-Кудымкар со стороны города Нытва двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 59-летнего водителя. Предварительно, на 37 км мужчина допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением 55-летнего водителя.



В результате «Рено» опрокинуло на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. Водитель и 46-летний пассажир «Рено» погибли на месте происшествия. Три пассажира автобуса были госпитализированы.