В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека

Posted 27 сентября, 05:49
Published 27 сентября, 05:49
Modified 27 сентября, 05:51
Updated 27 сентября, 05:51
Вчера, 26 сентября, в Карагайском округе Прикамья произошло смертельное ДТП. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, вчера около 19:40 по автодороге Нытва-Кудымкар со стороны города Нытва двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 59-летнего водителя. Предварительно, на 37 км мужчина допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением 55-летнего водителя.
В результате «Рено» опрокинуло на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. Водитель и 46-летний пассажир «Рено» погибли на месте происшествия. Три пассажира автобуса были госпитализированы.
Проводится проверка.
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