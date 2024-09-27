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Posted 27 сентября, 11:30

Published 27 сентября, 11:30

Modified 27 сентября, 11:58

Updated 27 сентября, 11:58

С начала учебного года в Перми произошло 11 ДТП с участием детей

С начала учебного года в Перми произошло 11 ДТП с участием детей

27 сентября 2024, 11:30
Фото: 1MI
Сюжет
Дтп
Каждая четвертая авария произошла по вине юного пешехода.

С учебного года 2024/2025 в Перми произошло 11 ДТП с участием детей до 16 лет. Большая часть инцидентов составили случаи наезда на пешеходов. Лишь в двух случаях пострадали пассажиры транспортных средства, сообщили в Госавтоинспекции Перми.

В течение восьми месяцев текущего года в краевой столице было зарегистрировано 75 аварий с участием детей, в которых пострадал 81 ребенок. При этом каждая четвертая авария как с начала года, так и с начала сентября произошла по вине юного участника дорожного движения.

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#Дтп#Пермь#Дети#Госавтоинспекция#Пассажиры
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