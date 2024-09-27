В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного дома

Выяснилось, что происходило горение домашних вещей в трёхкомнатной квартире на втором этаже. По трехколенной лестнице с балкона спасателям удалось спасти курильщика и его друга. Еще семь человек огнеборцы спасли с верхних этажей при помощи спасустройтв.