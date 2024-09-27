В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного дома

Posted 27 сентября, 06:17
Published 27 сентября, 06:17
Modified 27 сентября, 06:19
Updated 27 сентября, 06:19
На пожаре в Перми были спасены девять жильцов многоквартирного дома на ул. Гайвинская. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы 27 сентября в 01:22. На места происшествия прибыли 7 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
Выяснилось, что происходило горение домашних вещей в трёхкомнатной квартире на втором этаже. По трехколенной лестнице с балкона спасателям удалось спасти курильщика и его друга. Еще семь человек огнеборцы спасли с верхних этажей при помощи спасустройтв.
Погибших и травмированных нет. Площадь пожара составила 12 кв. м. Локализовано горение в 1:44, ликвидировано — в 1:45. Предварительная причина пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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