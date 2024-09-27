properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:17

Published 27 сентября, 06:17

Modified 27 сентября, 06:19

Updated 27 сентября, 06:19

МЧС Прикамья удалось спасти девять человек на пожаре в многоквартирном доме

В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного дома

27 сентября 2024, 06:17
Фото: МЧС Прикамья

МЧС Прикамья удалось спасти девять человек на пожаре в многоквартирном доме

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На пожаре в Перми были спасены девять жильцов многоквартирного дома на ул. Гайвинская. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы 27 сентября в 01:22. На места происшествия прибыли 7 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.

Выяснилось, что происходило горение домашних вещей в трёхкомнатной квартире на втором этаже. По трехколенной лестнице с балкона спасателям удалось спасти курильщика и его друга. Еще семь человек огнеборцы спасли с верхних этажей при помощи спасустройтв.

Погибших и травмированных нет. Площадь пожара составила 12 кв. м. Локализовано горение в 1:44, ликвидировано — в 1:45. Предварительная причина пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: МЧС Прикамья
Читайте также:
В Перми этой ночью на пожаре в микрорайоне Нагорный пострадал мужчинаВ Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человекСтали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми
#Происшествия#Пермь#Пожар#Огонь#Спасение#Жильцы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика