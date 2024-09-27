В Перми с начала года выявлено 11 тысяч незаконных граффити

Posted 27 сентября, 10:45
Published 27 сентября, 10:45
Modified 27 сентября, 11:04
Updated 27 сентября, 11:04
В Перми с начала года задержано восемь граффитистов, выявлено более 11 тыс. нарушений, более 10 тыс. из них уже устранено. Составлено 628 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн рублей, сообщают в администрации Перми.
В Мотовилихинском районе с начала года выявили 1300 незаконных граффити, устранено — 1220. В Ленинском районе выявили 2029 граффити, устранили уже 1860.
В Индустриальном районе выявлено 1706 граффити, в том числе 586 — по сообщениям граждан. Приняты меры по устранению 1620 нарушений.
Специалистами администрации Дзержинского района с начала года выявлено 1289 граффити, устранено — 1039.
В Орджоникидзевском районе с начала года выявлено 1027 незаконных рисунков, устранено уже 847 (82,5%).
Пермяки, которым суд назначил наказание в виде общественных работ, могут быть направлены на удаление нелегальных граффити со стен домов. Это следует из постановления администрации Перми
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