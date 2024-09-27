В Перми с начала года выявлено 11 тысяч незаконных граффити

В Перми с начала года задержано восемь граффитистов, выявлено более 11 тыс. нарушений, более 10 тыс. из них уже устранено. Составлено 628 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн рублей, сообщают в администрации Перми.