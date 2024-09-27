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Posted 27 сентября, 09:32

Published 27 сентября, 09:32

Modified 27 сентября, 09:34

Updated 27 сентября, 09:34

В Перми уличные часы в сквере Олега Новоселова вновь увезли на ремонт

В Перми снова сломались уличные часы в сквере Олега Новоселова

27 сентября 2024, 09:32
Фото: Администрация Перми

В Перми уличные часы в сквере Олега Новоселова вновь увезли на ремонт

Причина поломки не сообщается.

Уличные часы в сквере Олега Новоселова сломались. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на МКУ «Содержание объектов благоустройства», сейчас они на ремонте. О причине поломки не уточняется.

Концепция необычных часов в виде базового ключа разработана вдовой известного музыканта и продюсера Еленой Зориной-Новосёловой. По ее словам, ключ представляет символ открытия двери в жизнь.

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#Ремонт#Музыкант#Символика#ИА Текст
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