В селе Елово насмерть сбит водитель электроскутера

Posted 27 сентября, 14:28
Published 27 сентября, 14:28
Modified 27 сентября, 14:30
Updated 27 сентября, 14:30
Сегодня, 27 сентября, в село Елово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 77-летний мужчина. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 15:10 по ул. Свердлова в направлении ул. Комсомольская двигался автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 33-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Свердлова автомобиль столкнулся с электроскутером под управлением 77-летнего мужчины. Последний двигался по пешеходной дорожке и пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.
В результате автоаварии водитель мопеда скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
С начала учебного года 2024/2025 в Перми произошло 11 ДТП с участием детей до 16 лет. Большая часть инцидентов составили случаи наезда на пешеходов. Лишь в двух случаях пострадали пассажиры транспортных средства, сообщили в Госавтоинспекции Перми.
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