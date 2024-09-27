В селе Елово насмерть сбит водитель электроскутера

Около 15:10 по ул. Свердлова в направлении ул. Комсомольская двигался автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 33-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Свердлова автомобиль столкнулся с электроскутером под управлением 77-летнего мужчины. Последний двигался по пешеходной дорожке и пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.