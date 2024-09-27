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Posted 27 сентября, 14:28

Published 27 сентября, 14:28

Modified 27 сентября, 14:30

Updated 27 сентября, 14:30

В селе Елово в ДТП насмерть сбит 77-летний водитель электроскутера

В селе Елово насмерть сбит водитель электроскутера

27 сентября 2024, 14:28
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В селе Елово в ДТП насмерть сбит 77-летний водитель электроскутера

Сюжет
Дтп
Мужчина на скутере пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Сегодня, 27 сентября, в село Елово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 77-летний мужчина. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 15:10 по ул. Свердлова в направлении ул. Комсомольская двигался автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 33-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Свердлова автомобиль столкнулся с электроскутером под управлением 77-летнего мужчины. Последний двигался по пешеходной дорожке и пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.

В результате автоаварии водитель мопеда скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

С начала учебного года 2024/2025 в Перми произошло 11 ДТП с участием детей до 16 лет. Большая часть инцидентов составили случаи наезда на пешеходов. Лишь в двух случаях пострадали пассажиры транспортных средства, сообщили в Госавтоинспекции Перми.

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#Происшествия#Общество#Дтп#Елово
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