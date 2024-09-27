В Свердловском районе вечером сбили девушку на пешеходном переходе

Posted 27 сентября, 06:39
Published 27 сентября, 06:39
Modified 27 сентября, 08:35
Updated 27 сентября, 08:35
Вчера вечером, 26 сентября, около 20:30, в Перми на ул. Героев Хасана произошло ДТП. Как рассказали Properm.ru очевидцы, водитель автомобиля Lada Kalina сбил девушку на пешеходном переходе у остановки Соловьева. Вокруг толпились люди, виновник аварии стоял с включенными «аварийными» фарами. Потом пострадавшую увезли в автомобиле «скорой помощи».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу Минздрава о состоянии пострадавшей и в пресс-службу городской Госавтоинспекции о подробностях аварии.
Ранее в Перми после ДТП скончался известный велогонщик Александр Бако. Он получил множественные травмы и долгое время провел на лечении, но врачам не удалось спасти мужчину.
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