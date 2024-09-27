В Свердловском районе вечером сбили девушку на пешеходном переходе

Вчера вечером, 26 сентября, около 20:30, в Перми на ул. Героев Хасана произошло ДТП. Как рассказали Properm.ru очевидцы, водитель автомобиля Lada Kalina сбил девушку на пешеходном переходе у остановки Соловьева. Вокруг толпились люди, виновник аварии стоял с включенными «аварийными» фарами. Потом пострадавшую увезли в автомобиле «скорой помощи».