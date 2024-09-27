properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:39

Published 27 сентября, 06:39

Modified 27 сентября, 08:35

Updated 27 сентября, 08:35

В Перми вечером 26 сентября сбили девушку на пешеходном переходе

В Свердловском районе вечером сбили девушку на пешеходном переходе

27 сентября 2024, 06:39
Фото: Google Maps

В Перми вечером 26 сентября сбили девушку на пешеходном переходе

Сюжет
Дтп
Подробности ДТП выясняются.

Вчера вечером, 26 сентября, около 20:30, в Перми на ул. Героев Хасана произошло ДТП. Как рассказали Properm.ru очевидцы, водитель автомобиля Lada Kalina сбил девушку на пешеходном переходе у остановки Соловьева. Вокруг толпились люди, виновник аварии стоял с включенными «аварийными» фарами. Потом пострадавшую увезли в автомобиле «скорой помощи».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу Минздрава о состоянии пострадавшей и в пресс-службу городской Госавтоинспекции о подробностях аварии.

Ранее в Перми после ДТП скончался известный велогонщик Александр Бако. Он получил множественные травмы и долгое время провел на лечении, но врачам не удалось спасти мужчину.

Читайте также:
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районеМинздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округеВыехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика