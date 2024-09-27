Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет

Posted 27 сентября, 08:26
Published 27 сентября, 08:26
Modified 27 сентября, 08:29
Updated 27 сентября, 08:29
В Перми на воинский учет поставили восемь мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону.
Ранее в Перми прошел очередной рейд в целях выявления мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Проверочные мероприятия состоялись в торговых центра, на строительных площадках и среди водителей транспортных средств.
Все задержанный иностранные граждане были доставлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. «С одним бывшим мигрантом и с двумя иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — рассказали в ведомстве.
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