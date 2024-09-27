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Posted 27 сентября, 08:26

Published 27 сентября, 08:26

Modified 27 сентября, 08:29

Updated 27 сентября, 08:29

В Перми после рейда на воинский учет поставили восемь мигрантов

Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет

27 сентября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney

В Перми после рейда на воинский учет поставили восемь мигрантов

С тремя из них были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.

В Перми на воинский учет поставили восемь мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону.

Ранее в Перми прошел очередной рейд в целях выявления мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Проверочные мероприятия состоялись в торговых центра, на строительных площадках и среди водителей транспортных средств.

Все задержанный иностранные граждане были доставлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. «С одним бывшим мигрантом и с двумя иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил», — рассказали в ведомстве.

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#Пермь#Мигранты#Водители#Торговые центры#Рейд#Вооруженные силы#Российское гражданство#Воинский учет
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