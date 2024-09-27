Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, вчера вечером, 26 сентября, в 19:40, по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь в сторону Кудымкара ехал автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением 58-летнего мужчины. По предварительной информации, на втором километре трассы он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 55-летий водитель. От удара легковушку отбросило на ехавший во встречном направлении рейсовый автобус.