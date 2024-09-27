Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае

Posted 27 сентября, 07:19
Published 27 сентября, 07:19
Modified 27 сентября, 07:21
Updated 27 сентября, 07:21
По факту смертельного ДТП в Карагае возбуждено уголовное дело по признакам преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, вчера вечером, 26 сентября, в 19:40, по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь в сторону Кудымкара ехал автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением 58-летнего мужчины. По предварительной информации, на втором километре трассы он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 55-летий водитель. От удара легковушку отбросило на ехавший во встречном направлении рейсовый автобус.
В результате аварии 61-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована в больницу. Врачи оставили вторую пассажирку на амбулаторном лечении. Водитель Renault Logan и его 55-летний пассажир скончались на месте ДТП. Виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ (как подозреваемого в совершении преступления). Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура Карагайского района проводит проверку причин и условий ДТП. Во время надзорных мероприятий будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц по организации безопасности дорожного движения, соблюдению порядка пассажирских перевозок. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Ранее Properm.ru писали о смертельном ДТП на ул. Героев Хасана в Перми. Виновник аварии сбил двух дорожных рабочих и наехал на экскаватор-погрузчик. В результате один из рабочих скончался в карете скорой помощи.
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