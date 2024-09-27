Выходные в Пермском крае могут начаться с сильного ветра

В связи с усилением ветра спасатели просят жителей Пермского края избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Автомобили следует парковать рядом со зданиями, а не с рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны, а о происшествиях сообщайте по единым номерам вызова экстренных служб: 112, 01 или 101.