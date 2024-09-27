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Posted 27 сентября, 12:46

Published 27 сентября, 12:46

Modified 27 сентября, 12:48

Updated 27 сентября, 12:48

МЧС: в Прикамье 28 сентября ожидаются порывы ветра до 17 м/с

Выходные в Пермском крае могут начаться с сильного ветра

27 сентября 2024, 12:46
Фото: ideogram.ai

МЧС: в Прикамье 28 сентября ожидаются порывы ветра до 17 м/с

В случае ЧП звоните экстренным службам по номеру 112.

В Прикамье завтра, 28 сентября, утром и днем прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Ухудшение погоды ожидается местами по краю, предупреждают в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.

В связи с усилением ветра спасатели просят жителей Пермского края избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Автомобили следует парковать рядом со зданиями, а не с рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны, а о происшествиях сообщайте по единым номерам вызова экстренных служб: 112, 01 или 101.

Ранее пермские синоптики рассказали, какой будет погода в грядущие выходные, 28 и 29 сентября.

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