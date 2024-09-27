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Posted 27 сентября, 08:38

Published 27 сентября, 08:38

Modified 27 сентября, 08:40

Updated 27 сентября, 08:40

Жительница Кемерова отдала лже-колдунье обручальное кольцо и деньги

Жительница Кемерова отдала лже-колдунье обручальное кольцо и деньги

27 сентября 2024, 08:38
Фото: 1MI
Потерпевшая поверила, что ее избавят от сглаза.

В Кемерове суд вынес приговор мошеннице, обманом похитившей у женщины кольцо и деньги. В Ленинском районе на остановке она разместила объявление об оказании услуг по снятию порчи и сглаза. Потерпевшая решила обратиться к «колдунье» и позвонила. Та посоветовала ей попробовать снять порчу, «очистив» золотое кольцо, пишет издание VSE42.Ru.

Подсудимая и потерпевшая пришли в общежитие, где злоумышленница посуточно снимала комнату. Там женщина отдала ей кольцо и 2,5 тыс. рублей, после чего женщина сделала вид, что проводит обряд. Затем «колдунья» посоветовала прийти к ней через четыре дня за очищенным кольцом. Но спустя время женщина уже не нашла свою «спасительницу», как и кольцо.

Суд приговорил мошенницу к двум годам условно с испытательным сроком три года, рассказали в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

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