Жительница Кемерова отдала лже-колдунье обручальное кольцо и деньги

Подсудимая и потерпевшая пришли в общежитие, где злоумышленница посуточно снимала комнату. Там женщина отдала ей кольцо и 2,5 тыс. рублей, после чего женщина сделала вид, что проводит обряд. Затем «колдунья» посоветовала прийти к ней через четыре дня за очищенным кольцом. Но спустя время женщина уже не нашла свою «спасительницу», как и кольцо.