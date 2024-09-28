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Posted 28 сентября, 10:45

Published 28 сентября, 10:45

Modified 28 сентября, 13:07

Updated 28 сентября, 13:07

Актер из Березников снялся в фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик»

Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»

28 сентября 2024, 10:45
Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER

Актер из Березников снялся в фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик»

Проект рассказывает историю избалованного подростка и его матери, столкнувшихся с трагедией.

В Москве завершились съемки фильма «Огненный мальчик», в котором сыграл 20-летний актер из Березников Денис Косиков. Ожидается, что драма выйдет в прокат весной 2025 года, рассказали в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Картина рассказывает историю московского подростка Макса. Он родился в обеспеченной семье и вырос избалованным, инфантильным и упрямым. Но подросток одинок и мучительно переживает это состояние. Мать Макса является председателем комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередном переизбранию. Она властная и решительная женщина и уже распланировала судьбу сына на годы вперед. Однажды в ночном клубе Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. Подросток страдает из-за ночного кошмара и попыток выяснить, виновник он или свидетель. И затем впервые в жизни мальчик осознает, что должен нести ответственность за свою судьбу и поступки.

Режиссер проекта — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова, Надежда. Она же стала одним из авторов сценария. В «Огненном мальчике» сыграли Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов и другие актеры. За производство фильма отвечает продакшн-компания «Резервная копия».

Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER
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