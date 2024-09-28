Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»

Картина рассказывает историю московского подростка Макса. Он родился в обеспеченной семье и вырос избалованным, инфантильным и упрямым. Но подросток одинок и мучительно переживает это состояние. Мать Макса является председателем комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередном переизбранию. Она властная и решительная женщина и уже распланировала судьбу сына на годы вперед. Однажды в ночном клубе Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. Подросток страдает из-за ночного кошмара и попыток выяснить, виновник он или свидетель. И затем впервые в жизни мальчик осознает, что должен нести ответственность за свою судьбу и поступки.