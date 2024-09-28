Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»

Posted 28 сентября, 10:45
Published 28 сентября, 10:45
Modified 28 сентября, 13:07
Updated 28 сентября, 13:07
В Москве завершились съемки фильма «Огненный мальчик», в котором сыграл 20-летний актер из Березников Денис Косиков. Ожидается, что драма выйдет в прокат весной 2025 года, рассказали в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Картина рассказывает историю московского подростка Макса. Он родился в обеспеченной семье и вырос избалованным, инфантильным и упрямым. Но подросток одинок и мучительно переживает это состояние. Мать Макса является председателем комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередном переизбранию. Она властная и решительная женщина и уже распланировала судьбу сына на годы вперед. Однажды в ночном клубе Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. Подросток страдает из-за ночного кошмара и попыток выяснить, виновник он или свидетель. И затем впервые в жизни мальчик осознает, что должен нести ответственность за свою судьбу и поступки.
Режиссер проекта — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова, Надежда. Она же стала одним из авторов сценария. В «Огненном мальчике» сыграли Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов и другие актеры. За производство фильма отвечает продакшн-компания «Резервная копия».
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